Здание Пентагона эвакуировали из-за того, что установленные там датчики якобы выявили сибирскую язву, сообщает американский телеканал CNN. Однако один из инсайдеров утверждает, что система сенсоров вышла из строя, что и вызвало ложную тревогу.

Сенсорная система Пентагона обнаружила возможное присутствие сибирской язвы, согласно радиопереговорам спасателей и источнику, знакомому с инцидентом. Однако, по словам одного из источников, знакомого с ситуацией, сенсорная система неисправна, что и привело к ложной тревоге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько этажей и коридоров внутри здания Пентагона были экстренно заблокированы, а персонал частично эвакуирован из-за опасных материалов в воздухе. Представитель ведомства Шон Парнелл подтвердил журналистам, что внутренние автоматические системы безопасности внезапно обнаружили серьезную проблему с качеством воздуха.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Запад продолжает создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий. Он отметил растущую тенденцию использования химического и биологического оружия для оказания давления на независимые государства.