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11 июня 2026 в 18:14

В Пентагоне из-за угрозы в воздухе заблокировали несколько этажей

Полиция оцепила коридоры Пентагона из-за инцидента с загрязнением воздуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько этажей и коридоров внутри здания Пентагона были экстренно заблокированы, а персонал частично эвакуирован из-за опасных материалов в воздухе, сообщил телеканал CNN. Представитель ведомства Шон Парнелл подтвердил в беседе с журналистами, что внутренние автоматические системы безопасности внезапно обнаружили серьезную проблему с качеством воздуха.

В пострадавшем крыле был незамедлительно введен стандартный протокол защиты, предписывающий сотрудникам режим строгой самоизоляции. Для ликвидации угрозы на место происшествия прибыли специалисты Агентства по защите сил Пентагона совместно с пожарно-спасательной службой округа Арлингтон.

Согласно оперативным данным, на жесткий карантин закрыты помещения со второго по пятый этаж в нескольких ключевых коридорах правительственного комплекса. Как сообщили информированные источники телеканала, сотрудники полиции общественной безопасности сейчас вынуждены передвигаться по зданию в противогазах и полных комплектах химической защиты.

Ранее журналисты заметили, что сотрудники Пентагона начали повально заказывать пиццу на работу на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Этот неформальный показатель также называют «пицца-метром» или «теорией пиццы Пентагона». По этой версии рост заказов неподалеку от Пентагона, ЦРУ и Белого дома может свидетельствовать о том, что сотрудники спецслужб работают в усиленном режиме, их активность связывают с подготовкой военных операций.

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