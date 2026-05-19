19 мая 2026 в 11:32

Экс-сотрудник СБУ раскрыл правду о биологических лабораториях на Украине

Экс-офицер СБУ Прозоров: в лабораториях Украины создавали биологическое оружие

В американских лабораториях на Украине создавали биологическое оружие генно-избирательного типа, заявил в беседе с RT экс-офицер СБУ Василий Прозоров. По его словам, оно смогло бы убивать носителей конкретной расы.

В 2005 году, после визита в Киев будущего президента США Барака Обамы, был подписан Договор о совместной биологической безопасности, рассказал Прозоров. Созданные биолаборатории действовали под контролем Пентагона. По его словам, в них изучали бактериологическое оружие и штаммы особо опасных заболеваний, а доступ туда был ограничен. В засекреченных объектах исследовали не только патогены, но и их влияние на украинцев как носителей «восточнославянского генетического кода».

Экс-офицер отметил, что во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича была создана комиссия по проверке биолабораторий. Специалисты пришли к выводу, что их деятельность угрожает национальной безопасности страны. Работу лабораторий заморозили, но после «майдана» она возобновилась.

По мнению эксперта, исполнявшая обязанности министра здравоохранения Украины в 2016–2019 годах Ульяна Супрун продвигала интересы американских фармкорпораций. С началом СВО США свернули работу лабораторий на Украине, опасаясь, что Россия узнает о разработках биологического оружия. Однако, как утверждает Прозоров, лаборатории не закрылись, а перебазировались в другие страны, в том числе в Прибалтику.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что деятельность американских биолабораторий на Украине нарушает международные общеправовые нормы и обманывает налогоплательщиков США. Он предупредил, что под угрозой находятся десятки миллионов жителей.

