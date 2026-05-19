19 мая 2026 в 10:11

На Западе раскрыли, оставил ли Трамп в покое Гренландию

Politico: Трамп не отказался от идеи контроля над Гренландией

Порт с моторными лодками, голубое небо. Маниитсок, Западная Гренландия Порт с моторными лодками, голубое небо. Маниитсок, Западная Гренландия Фото: Gabriel Gersch/imageBROKER.com/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп не оставил планов по установлению контроля США над Гренландией, пишет газета Politico со ссылкой на мнение чиновников из Дании. Американский президент в последнее время несколько снизил публичную активность в этом вопросе, однако от идеи не отказался, указывают авторы публикации.

Остров Гренландия является частью Датского королевства. При этом американский лидер много раз высказывался за включение этой территории в состав США. Правительства Дании и Гренландии призвали Вашингтон воздержаться от попыток аннексии, подчеркнув, что рассчитывают на уважение своих государственных границ.

Ранее Трамп заявил, что отменил намеченные на 19 мая удары Вооруженных сил США по Ирану. Решение принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, уточнил глава Белого дома. Трамп добавил: атаки возобновятся, если Вашингтон и Тегеран не придут к взаимовыгодному соглашению.

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон ожидает от Тегерана письменного уведомления об отказе от разработки ядерного вооружения. Хозяин Белого дома выразил надежду на высокую вероятность заключения сделки с иранской стороной.

