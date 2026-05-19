На Западе раскрыли, оставил ли Трамп в покое Гренландию

Politico: Трамп не отказался от идеи контроля над Гренландией

Глава Белого дома Дональд Трамп не оставил планов по установлению контроля США над Гренландией, пишет газета Politico со ссылкой на мнение чиновников из Дании. Американский президент в последнее время несколько снизил публичную активность в этом вопросе, однако от идеи не отказался, указывают авторы публикации.

Остров Гренландия является частью Датского королевства. При этом американский лидер много раз высказывался за включение этой территории в состав США. Правительства Дании и Гренландии призвали Вашингтон воздержаться от попыток аннексии, подчеркнув, что рассчитывают на уважение своих государственных границ.

