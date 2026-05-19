19 мая 2026 в 10:45

Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 19 мая 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 19 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Казачьей Лопани, Избицкого, Рубежного, Богодухова, Перемоги, Новоселовки и Сосновки. В районе села Граново деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия украинские националисты самовольно покинули позиции и были убиты собственными сослуживцами из роты ударных БПЛА. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на десяти участках до 300 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Волоховке и Караичном. Командование ВСУ для удержания позиций в Волоховке скрытно перебросило на данный участок фронта две сводные группы штурмовиков. „Северяне“ отразили контратаку противника, вынудив националистов укрыться в подвалах. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ пятый день подряд наносят удары ТОС по скоплению живой силы в лесном массиве около Избицкого, уничтожая личный состав ВСУ и иностранных наемников. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района. Наши подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по опорному пункту 1-го ПОГО в лесном массиве между селами Николаевка и Бударки», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что в Купянске сейчас ситуация без особых изменений.

«На восточном фланге ВС РФ развивают наступление в районе Куриловки, бои идут уже вблизи восточных окраин Купянска-Узлового. На Харьковском участке идет позиционное противостояние. Восточнее Волчанских Хуторов армия России наращивает давление в районе сел Караичное и Волоховка», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области.

«Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенного пункта Яремовка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

Евгений Уткин
Е. Уткин
