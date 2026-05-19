Водитель сбил переходившего дорогу с бабушкой ребенка под Омском

В Таре Омской области на улице 7-я Линия 42-летний водитель автомобиля УАЗ сбил пятилетнего ребенка, переходившего дорогу вместе с бабушкой, сообщили в МВД. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 мая.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее столкновение двух легковых автомобилей и мотоцикла произошло на Каширском шоссе в Москве. В результате аварии мотоциклист был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи. Его состояние на данный момент не раскрывается. Сам мотоцикл получил серьезные механические повреждения.

До этого две несовершеннолетние девочки на электросамокате врезались в автомобиль на юго-востоке Москвы. Школьницы пересекли перекресток на улице Белореченской на запрещающий сигнал светофора. Обе пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Также в Екатеринбурге женщина оказалась зажата между вагонами движущегося трамвая на улице Декабристов. Пассажирке дверями зажало руку, после чего трамвай начал движение и протащил ее некоторое расстояние. Пострадавшую удалось извлечь из-под подвижного состава.