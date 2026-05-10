Раскрыто состояние детей после страшной аварии под Омском СК: угрозы для жизни детей после ДТП под Омском нет

Угрозы для жизни у пострадавших в ДТП под Омском детей нет, сообщили в ТАСС со ссылкой на управление СК РФ региона. Отмечается, что шесть несовершеннолетних были госпитализированы, еще один после осмотра отправлен домой.

В больнице находятся шесть детей, в основном у них ушибы и ссадины, угрозы их жизни нет, — отметил собеседник агентства.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что причиной смертельной аварии в Омской области стал выезд школьного автобуса на встречную полосу. В результате ДТП погиб подросток, находившийся в микроавтобусе, а остальных пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого стало известно, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда. Известно, что в школьной «Газели» ехали подростки 13–17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира.

Также СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место происшествия выехала следственная группа.