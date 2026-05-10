День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 19:04

Раскрыто состояние детей после страшной аварии под Омском

СК: угрозы для жизни детей после ДТП под Омском нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы для жизни у пострадавших в ДТП под Омском детей нет, сообщили в ТАСС со ссылкой на управление СК РФ региона. Отмечается, что шесть несовершеннолетних были госпитализированы, еще один после осмотра отправлен домой.

В больнице находятся шесть детей, в основном у них ушибы и ссадины, угрозы их жизни нет, — отметил собеседник агентства.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что причиной смертельной аварии в Омской области стал выезд школьного автобуса на встречную полосу. В результате ДТП погиб подросток, находившийся в микроавтобусе, а остальных пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого стало известно, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда. Известно, что в школьной «Газели» ехали подростки 13–17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира.

Также СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место происшествия выехала следственная группа.

Регионы
Омская область
ДТП
дети
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.