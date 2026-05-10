Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования

Погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент, передает Telegram-канал «112». Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда.

В школьной «Газели» ехали подростки 14–17 лет. Они возвращались домой после волейбольного турнира. После столкновения микроавтобуса с большегрузом подросток погиб. Еще семеро детей, водитель и сопровождающая попали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. В ведомстве уточнили, что авария со смертельным исходом произошла на 519-м километре трассы Омск — Тюмень.

До этого губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что автомобильная авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. Он выразил слова соболезнования близким погибшего ребенка. По словам глав региона, пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.