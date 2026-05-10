Стало известно о страшной аварии со школьным автобусом Губернатор Хоценко: ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Омской области

В Омской области на трассе в сторону Тюкалинска попал в ДТП автобус, перевозивший детей, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. По его словам, один ребенок погиб.

На трассе в сторону Тюкалинска в ДТП попал автобус, перевозивший детей. К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — написал Хоценко.

По информации областного управления МВД, в аварию попал школьный автобус «Газель», столкнувшись с фурой DAF. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось восемь детей. Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены после проверки.

