30 мая 2026 в 17:01

Глава католиков России назвал настоящую причину своего ухода с поста

Архиепископ Павел Пецци назвал ухудшение здоровья причиной ухода со своего поста

Павел Пецци Павел Пецци Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци объяснил свой уход с поста после 19 лет служения состоянием здоровья. По его словам, которые приводит «Коммерсант», некоторое время назад ему стало ясно, что здоровье больше не позволяет управлять епархией. Он также попросил не распространять теории заговора и ложные слухи.

Некоторое время назад мне стало ясно, что состояние моего здоровья не позволяет мне как должно управлять этой возлюбленной, прекрасной епархией. Хочу здесь снова повторить это, чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи, — подчеркнул Пецци.

По его словам, теперь Бог просит «что-то другое» у него. Он останется жить в Москве и будет служить здесь в качестве епископа на покое. Пецци попросил прихожан молиться о нем, как они делали это на протяжении почти 19 лет его служения.

Главное, что я снова и снова открывал для себя и старался помочь открыть другим — это то, что церковь прежде всего и больше всего — это общение и единство, — отметил епископ.

Ранее стало известно, что Павел Пецци подал папе римскому Льву XIV прошение об отставке. В пресс-службе архиепархии рассказали, что апостольским администратором станет епископ архиепархии Николай Дубинин. Он будет управлять епархией до избрания нового митрополита.

