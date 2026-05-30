Разделение мира на три зоны влияния ускорит завершение специальной военной операции, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, Вашингтон займется Мексикой, Пекин — Азией, а Россия завершит свои цели.

Окончание СВО уже как никогда близко. По одному из сценариев это станет возможно после того, как США вернутся снова на переговорный трек по Украине. Тем самым на основании пекинских соглашений создастся отдельно взятый треугольник разграничение сфер влияния. Китай возьмет Юго-Восточную Азию и частично европейскую экономику, США займутся проблематикой Мексики, Латинской Америки, чтобы им никто военно не угрожал, а мы берем усиление дальнейшее на интеграцию постсоветского евразийского пространства и практически возвращаем себе Украину, но при этом западные области ассимилируются в отношении Венгрии, Польши. То есть произойдет четвертый исторический раздел украинской территории, — предположил он.

Самонкин высказал мнение, что период с 2025 по 2026 год станет переломным моментом для подготовки процессов урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Россия имеет абсолютное военное преимущество и сможет провести переговоры на своих условиях.

Прямое завершение специальной военной операции возможно уже не за горами, потому что 2025–2026 годы — это переходный период не только в изменении технологических цикличных волн. Имеется в виду переход к абсолютной многополярности. В первую очередь, конечно, предстоит изменение всей военной стратегии. Россия имеет военное преимущество. И чем больше она наносит военного поражения ВСУ, тем, вероятно, больше шансы, что переговорный трек на наших условиях будет абсолютно выполнен, — предположил Самонкин.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что сделал заявление о приближении развязки конфликта на Украине исходя из текущей ситуации на поле боя. По словам главы государства, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям.