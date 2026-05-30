Белгородцам вернут мобильный интернет

С вечера 30 мая в Белгороде включат городское уличное освещение и возобновят стабильное предоставление услуг мобильного интернета, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в МАКСе. Он добавил, что решение о возвращении света и связи в районах и муниципалитетах будут принимать с учетом оперативной обстановки.

Провел совещание оперативного штаба, оценили текущую обстановку в городе и области. Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, — написал Шуваев.

Ранее правительство утвердило постановление, направленное на повышение доступности услуг мобильной связи и интернета для жителей сельских поселений и автомобилистов. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных автодорог.

До этого председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина рассказала о внедрении технических решений, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, когда отключен мобильный интернет. По ее словам, их тестируют Минцифры совместно с операторами связи.