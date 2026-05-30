Разрушение святынь, удары по мирным: как ВСУ атакуют Россию 30 мая

30 мая Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности были уничтожены 350 украинских беспилотников. ВСУ нанесли удары по Святогорской лавре в ДНР, а два жителя Белгорода погибли от прилета дронов противника. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили свыше 350 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, за этот же период подразделения ПВО успешно ликвидировали 352 беспилотных летательных аппарата противника в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины. В Министерстве обороны указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА. Огонь велся по объектам ТЭК, которые использовались для нужд ВСУ. Все цели были поражены.

Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизни двух человек

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, сообщил оперштаб региона. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область за сутки

Два человека пострадали при ударах ВСУ по Запорожской области за последние сутки, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, зафиксировано 14 фактов атак украинских БПЛА. Он добавил, что в нескольких районах области повреждены гражданские автомобили.

«За прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов целенаправленных атак БПЛА противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека», — написал Балицкий.

Фото: Социальные сети

В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ, заявила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Он был введен 27 мая. Градоначальник добавила, что в ходе атаки в ночь на 30 мая были повреждены коммерческие здания, социальный объект, несколько домов и автомобиль.

«Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая», — написала Камбулова.

Губернатор Слюсарь сообщил о госпитализации двоих пострадавших при атаке ВСУ таганрожцев

Двое пострадавших от атаки ВСУ жителей Таганрога находятся в больнице, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Состояние мужчины и женщины врачи оценивают как средней тяжести, уточнил он.

«По оценкам врачей, состояние средней тяжести. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления», — написал глава области.

Губернатор добавил, что в ночь на 30 мая силами ПВО над регионом уничтожено порядка 50 БПЛА. Под удар попали Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск и еще несколько районов области. В Сальске взрывами повредило склад и окна жилого дома, обошлось без человеческих жертв. В настоящее время экстренные службы региона продолжают ликвидацию последствий падения обломков на земле.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пушилин сообщил о серьезном повреждении Святогорской лавры в ДНР

Святогорская лавра, расположенная на севере ДНР, серьезно пострадала в ходе боевых действий, заявил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию региона в Донецке. Она может нуждаться не только в восстановлении, но и в частичной перестройке.

«Все, что касается Святогорской лавры: <…> я боюсь, что придется еще перестраивать, восстанавливать, потому что разрушений там уже [достаточно много], та информация, которая есть, к сожалению, она не очень. Не очень там все хорошо», — сказал Пушилин.

Пушилин также отметил, что в настоящее время территория, на которой находится лавра, остается под контролем Вооруженных сил Украины. О пострадавших в связи с повреждением лавры не сообщается.

Житель Кубани пострадал при падении обломков БПЛА

Житель Приморско-Ахтарска пострадал из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Мужчине оказали медицинскую помощь в больнице без госпитализации.

«В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что из-за атаки ВСУ повреждены фасады и остекления нескольких частных домов. Оперативные службы работают на местах падения обломков БПЛА.

