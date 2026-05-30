Новые правила выхода на больничный: кого коснутся изменения, как получить

Минздрав России планирует изменить правила выдачи больничных листов. Это затронет тех россиян, которые уже оформляли их более четырех раз за полгода. Теперь работникам выдадут листок нетрудоспособности на три дня, в течение которых соберется врачебная комиссия (ВК) и установит причины частых заболеваний. NEWS.ru рассказывает, что именно изменится для обычных пациентов и поможет ли это бороться с «больничными» махинациями.

Как изменятся правила начисления больничных

Специалист здравоохранения Валерия Зарецкая в беседе с NEWS.ru заявила, что сейчас система выдачи больничных работает по принципу «конвейера»: пришел пациент — получил стандартный лист. Эксперт видит в инициативе Минздрава попытку внедрить риск-ориентированный подход.

«Предлагаемые изменения ломают этот шаблон, создавая фильтр на входе для тех, кто пересекает порог в четыре случая за полугодие», — отметила он.

По словам Зарецкой, главное звено здесь — врачебная комиссия. Участковый терапевт в одиночку часто не имеет ни времени, ни полномочий, чтобы «копнуть глубже». Комиссия же с участием заведующего отделением или узких специалистов сможет оценить картину целиком, считает эксперт.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с NEWS.ru добавила, что меры Минздрава связаны не только со злоупотреблениями отдельных работников, но и с желанием сократить число заболеваний. По ее словам, среди работающих есть крайности: одни ходят на работу в нездоровом состоянии, другие при малейшем недомогании берут больничный, третьи действительно часто болеют из-за хронических заболеваний, а четвертые получают больничные благодаря махинациям.

Важно, что в проекте приказа прописаны исключения. Так, новые правила не затронут тех, кто берет больничный по уходу, а также беременных женщин и людей с подтвержденными хроническими заболеваниями.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему Минздрав решил ужесточить правила

За девять месяцев 2025 года число выплат по больничным выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы Социального фонда на пособия по временной нетрудоспособности составили почти 522 млрд рублей — на 20% больше, чем годом ранее, рассказала NEWS.ru руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа.

При этом, по оценкам экспертов, почти треть работодателей сталкивались со злоупотреблениями больничными со стороны сотрудников. С другой стороны, 46% начальников признаются, что привлекают к работе заболевших сотрудников, а 47% работающих россиян хотя бы раз в 2025 году выходили на работу больными.

Коледа обратила внимание на риски, связанные с новыми правилами. По ее мнению, трех дней может быть недостаточно даже для постановки предварительного диагноза. Человек рискует выйти на работу недолеченным, что приведет к осложнениям, распространению инфекции и в итоге к потерям для экономики.

«Врачебная комиссия — шаг правильный, но он не должен подменять собой системную профилактику. Необходимо усилить программы диспансеризации и раннего выявления заболеваний, сделать их реальными, а не формальными», — пояснила она.

Поможет ли это в борьбе с махинациями

Однозначно да, полагает Зарецкая. Введение человеческого фактора в виде врачебной комиссии — мощный антикоррупционный барьер, утверждает эксперт. Сымитировать болезнь перед одним врачом проще, чем пройти коллегиальный осмотр, считает она.

«Однако, как я вижу, есть и риски: это дополнительная нагрузка на врачебные комиссии. Если автоматизация не будет настроена, „живые“ очереди на ВК могут создать неудобства для добросовестных пациентов с реальными проблемами», — заключила она.

Сколько заплатят по больничному в 2026 году

Важно, что сами правила расчета суммы больничного в 2026 году не меняются. Предложенный Минздравом новый порядок выдачи больничных никак не влияет на то, сколько денег получит работник. Размер выплаты по-прежнему зависит от зарплаты и стажа.

Так, сумма больничного считается из среднего дневного заработка за два предыдущих года. Но есть потолок: даже если вы получали очень много, государство ограничивает доход для расчета. В 2026 году максимальный дневной лимит составит 6827 рублей. Это значит, что больше этой суммы за один день болезни вам не заплатят, даже если ваша реальная зарплата выше. Кроме того, размер выплаты напрямую зависит от страхового стажа:

от 8 лет — получите 100% среднего заработка;

от 5 до 8 лет — 80%;

до 5 лет — только 60%.

Например, сотрудница проболела 10 дней. Ее стаж — больше восьми лет, поэтому она получит 100% выплаты. Ее доход за 2024 год составил 2 млн рублей, а за 2025 год — 3,5 млн рублей. Но для расчета больничного берут не всю сумму, а только в пределах установленных лимитов (в 2025 году это 2,759 млн рублей). Сложив 2 млн и 2,759 млн, получили 4,759 млн рублей. Разделили на 730 дней — вышло 6519 рублей среднего дневного заработка. За 10 дней болезни общая выплата составит чуть больше 65 тыс. рублей.

Если стаж женщины был меньше пяти лет, она получила бы только 60% от этой суммы — около 39 тыс. рублей.

Читайте также:

Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений

До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить

Больничные в 2026-м: как изменились размеры выплат, когда выгодно брать