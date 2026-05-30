Медведь стал миротворцем для двух дерущихся бобров

Медведь стал миротворцем для двух дерущихся бобров Медведь разнял двух дерущихся бобров в Ленобласти и попал на видео

Медведь разнял драку двух бобров в Нижне-Свирском заповеднике в Ленобласти, сообщил Telegram-канал заказника. Момент попал в объектив фотоловушки — бурый зверь бросился в воду с берега.

Пока бобры устроили шумную потасовку, косолапый подошел совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, просто пришел разнимать драку, тут уж как посмотреть, — прокомментировали происходящее в заповеднике.

Ранее начальник отдела департамента Госохотнадзора Министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова рассказала, что в Магадане начали появляться сообщения местных жителей о разгуливающих по городу медведях. Были обнаружены следы, которые вели далеко и высоко в лесной массив.

До этого в Междуреченске Кемеровской области на территории дачных участков заметили семейство медведей. На место оперативно направили государственного инспектора.

Также медведь растерзал мужчину в Томской области. По предварительной информации, 52-летний местный житель охотился в лесном массиве Тегульдетского района, где на него напал хищник.