В Ленобласти появится новая охранная зона Дрозденко подписал постановление о создании новой охранной зоны в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о создании природной охранной зоны вокруг реки Оредеж у поселка Ям-Тесово, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Изымать земельные участки у собственников и пользователей не будут.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании охранной зоны памятника природы регионального значения «Геологические обнажения девона на реке Оредеж у пос. Ям-Тесово», расположенного в Лужском муниципальном районе Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Создание охранной зоны подразумевает запрет строительства вне границ населенных пунктов, размещения отходов, загрязнения почвы и водоемов, а также геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Памятник природы создали в 1996 году, чтобы сохранить выходы на дневную поверхность геологических пород девонского возраста и остатков старых штолен.

Ранее прокуратура обнаружила масштабные нарушения со стороны застройщиков в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. Так, например, в 2023 году компания «Турьев Хутор Девелопмент» провела сплошную вырубку особо ценных деревьев, что привело к ущербу на более чем 2,5 млрд рублей.