Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи

Прокурорская проверка выявила ущерб экологии в Сочинском нацпарке и Кавказском заповеднике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Застройщики устроили незаконную стройку и массовую вырубку леса. Нанесенный ими ущерб оценили в 3,5 млрд рублей.

Вскрыты многочисленные факты ведения незаконной хозяйственной деятельности, сопряженной с невосполнимым уничтожением уникальных природных компонентов и причинением колоссального многомиллиардного ущерба, — заявили в прокуратуре.

Основной удар нанесла компания «Турьев Хутор Девелопмент», которая полностью вырубила ценные деревья, нанеся урон в 2,5 млрд рублей. Другой застройщик, «Первая строительная компания», завалил земли грунтом, из-за чего на реке Хосте возникла запруда. Это привело к затоплению знаменитой Тисо-самшитовой рощи, ущерб от которого составил еще 956 млн рублей. Несмотря на выплату части средств по мировому соглашению, экологические потери остаются невосполнимыми.

Генпрокуратура уже подавала иск к ООО «Турьев Хутор Девелопмент», но стороны заключили мировое соглашение. Как уточнили в нацпарке, компания полностью выплатила ущерб по иску. При этом сам парк получит только 100 млн рублей, а остальные средства направят на общественно полезные цели.

Ранее более 120 ученых и общественных деятелей подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить законопроект о строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Они выразили «исключительную обеспокоенность» происходящим.