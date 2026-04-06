06 апреля 2026 в 11:30

Более 120 ученых обратились к Путину из-за закона о заповедниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 120 ученых и общественных деятелей подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить законопроект о строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает РБК. Они выразили «исключительную обеспокоенность» происходящим.

В обращении содержится требование изменить законопроект, принятый в первом чтении 18 марта. По мнению авторов, документ в текущей редакции открывает возможность для изъятия земель из состава ООПТ и реализации на них «природоразрушительных видов экономической деятельности».

Ученые отмечают, что это может привести к значительному ущербу для экосистем. Среди подписантов — пять академиков РАН, 13 членов-корреспондентов, а также директора заповедников, заслуженные экологи и председатели профильных ассоциаций.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения. Обсуждение документа заняло почти полтора часа, по нему высказались более 20 депутатов. В итоге за проголосовали 288 парламентариев, против — 34, воздержались от голосования 32 человека.

Россия
Владимир Путин
заповедники
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

