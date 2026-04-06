Более 120 ученых обратились к Путину из-за закона о заповедниках

Более 120 ученых и общественных деятелей подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить законопроект о строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает РБК. Они выразили «исключительную обеспокоенность» происходящим.

В обращении содержится требование изменить законопроект, принятый в первом чтении 18 марта. По мнению авторов, документ в текущей редакции открывает возможность для изъятия земель из состава ООПТ и реализации на них «природоразрушительных видов экономической деятельности».

Ученые отмечают, что это может привести к значительному ущербу для экосистем. Среди подписантов — пять академиков РАН, 13 членов-корреспондентов, а также директора заповедников, заслуженные экологи и председатели профильных ассоциаций.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения. Обсуждение документа заняло почти полтора часа, по нему высказались более 20 депутатов. В итоге за проголосовали 288 парламентариев, против — 34, воздержались от голосования 32 человека.