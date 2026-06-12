Возвращение в РФ, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов

Возвращение в РФ, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов

Актер Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Гаврилов

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в Магнитогорске в семье военного. В конце 1994 года переехал в Москву. Окончил ВГИК.

Популярность ему принесла роль Гоши Рудковского в комедийном сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Из «Универа» он ушел из-за проблем со здоровьем.

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение. Тогда мы с авторами прописали историю о том, что Гоша уйдет в армию, чтобы, если вдруг что, он мог вернуться», — признавался артист в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Гаврилов снимался в картинах «Любовь моя», «Бедный олигарх», «Жизнь по вызову», «Букины», «Постучись в мою Тверь», «Домовенок Кузя», «Тень Чикатило» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент более 30 работ.

Что известно о личной жизни Гаврилова

Первой женой Алексея Гаврилова была инструктор по йоге Марина Мельникова, вместе с которой он переезжал в Таиланд. В браке родился сын Соломон. В 2020 году супруги развелись, и Гаврилов вернулся в Россию.

Второй раз он женился на Мари Кирти, которая родила ему сына Рами.

Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру с детьми Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2024 году артист узаконил отношения с Катериной Кейру, игроком сборной России по баскетболу, чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата РФ. В том же году у пары родилась дочь Эллая.

«Если говорить о нашем взаимодействии с Катериной Кейру, то мы всегда друг друга поддерживаем, в каждом проекте. Я ее вдохновляю, поддерживаю, предлагаю какие-то варианты. Но я не давлю, я могу подсказать, поделиться своими мыслями, некую стратегию определить, но дальше она все решает сама», — комментировал Гаврилов.

Что Гаврилов говорил о спецоперации

Алексей Гаврилов поддерживает проведение спецоперации и не понимает коллег, которые осуждают действия российских властей.

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против. У РФ не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию», — комментировал он в интервью Светлане Баласанян.

Также он заявлял, что не собирается уезжать из РФ.

«Я остаюсь в России и люблю ее, это родина моих предков, моя родина. Я останусь со своей страной в любой ситуации», — добавил Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

Актер Алексей Гаврилов Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Чем сейчас занимается Гаврилов

Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность.

В 2026 году вышла комедия «Домовенок Кузя — 2» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть сериал «В лето сбежим» с Гавриловым.

Помимо этого, он занимается предпринимательской деятельностью.

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