Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Беру банку тунца, сулугуни и яйцо — и за 25 минут запекаю нежнейшие фрикадельки. Фарша нет, а ужин будет: тунец (консервы) превращается в сочные белковые шарики с сырной тянучкой, а панировочные сухари дают хрустящую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка тунца в собственном соку (около 200–250 г), 100 г сулугуни (можно заменить моцареллой или другим мягким сыром), 1 яйцо, 30 г панировочных сухарей, соль и перец по вкусу (соль можно не добавлять, если сыр соленый). С тунца слейте жидкость, разомните вилкой в миске. Сулугуни натрите на крупной терке. Смешайте рыбу, сыр, яйцо, сухари и специи.

Скатайте небольшие шарики (фрикадельки), обваляйте их дополнительно в сухарях. Выложите в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Запекайте при 185°C 25 минут до румяной корочки. Подавайте с йогуртовым соусом или просто с овощами. Блюдо подходит для детей и взрослых, а готовится из того, что есть под рукой. Подсела на этот белковый ужин — рекомендую!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти фрикадельки из тунца с сулугуни. Даже те, кто не любит консервы, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо сулугуни можно взять обычный твердый сыр — текстура будет плотнее. Находка, а не рецепт!