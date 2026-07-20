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20 июля 2026 в 08:05

Стало известно, почему хоррор-квесты по-настоящему пугают людей

Бизнесвумен Царская: хоррор-квесты пугают за счет реквизита и тусклого света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атмосфера страха в хоррор-квестах создается за счет комплексного воздействия на органы чувств, где ключевую роль играют приглушенный свет, звуковые эффекты и тщательно подобранный реквизит, заявила NEWS.ru владелица хоррор-квеста, бизнесвумен Юлия Царская. По ее словам, именно эти элементы в совокупности заставляют пространство казаться совершенно иным.

Основа атмосферы хоррор-квестов — свет, звук и декорации. Приглушенное освещение, узкие лучи, резкие затемнения и правильно расставленные акценты заставляют пространство казаться совсем другим. Не меньшее значение имеют звуковые эффекты: скрипы, шепот, тяжелые шаги, глухие удары, металлический звон и внезапная тишина. Именно звук часто пугает сильнее, чем то, что игрок успевает увидеть, — пояснила Царская.

По ее словам, технические ухищрения вроде генераторов пара делают комнаты визуально бездонными и скрывают от глаз лишние детали, а порывы воздуха от вентиляторов имитируют чье-то дыхание или движение рядом. Бизнесвумен добавила, что стробоскопические вспышки лишают игроков привычной координации, из-за чего пространство начинает казаться зыбким и ненадежным.

Генераторы тумана в хоррор-квестах делают помещение визуально глубже и скрывают детали, направленные потоки воздуха создают ощущение чьего-то присутствия рядом, а стробоскопы меняют восприятие движения и пространства. В хоррор-квестах используются мощные магниты, позволяющие незаметно открывать или фиксировать элементы декораций, лебедки с тросами для движения крупных объектов, скрытые рельсовые механизмы, а также фонари, которыми операторы управляют дистанционно, меняя направление света в нужный момент. Не менее важен реквизит. Старые двери, потертая мебель, медицинские инструменты, цепи и предметы интерьера редко покупаются в готовом виде. Чаще всего их специально состаривают, дорабатывают или изготавливают вручную, — заключила Царская.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что индустрия развлечений граждан требует более жесткого регулирования. По его словам, порой на деятельность квест-комнат закрывают глаза проверяющие инспекторы.

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