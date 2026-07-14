Заслуженный юрист назвал важную проблему квестов

Индустрия развлечений граждан требует более жесткого регулирования, таким мнением с NEWS.ru поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя приговор организаторам игры в Махачкале, где погибли две девушки. По его словам, порой на деятельность квест-комнат закрывают глаза проверяющие инспекторы.

К деятельности квест-комнат должен выдвигаться целый узел или букет требований. Значительная часть должна касаться вопросов противопожарной безопасности. Необходимы также техническая и санитарно-эпидемиологическая экспертизы. В таких организациях обычно делается все на скорую руку без специальных требований и регламентов. Никто не смотрит, какие материалы используются, горючие или нет, и к чему это может привести, — пояснил юрист.

Накануне суд отправил в тюрьму владельца и аниматора квест-комнаты «Дом ужасов» в Дагестане по делу о гибели двух 19-летних девушек. Трагедия произошла в июле 2024 года в Махачкале. Во время игры в одной из комнат аниматоры привязали двух посетительниц к стульям, включили бензопилу и имитировали угрозу расправы. Затем вспыхнул бензин, который вытек из инструмента. Одна из девушек получила тяжелые ожоги. Ее подруга попыталась помочь, однако сама задохнулась.