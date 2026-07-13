Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов» Суд отправил организаторов квеста в тюрьму после гибели девушек в «Доме ужасов»

Суд отправил в тюрьму владельца и аниматора квест-комнаты «Дом ужасов» в Дагестане по делу о гибели двух 19-летних девушек, передает Telegram-канал «112». Трагедия произошла в июле 2024 года в Махачкале.

Компания молодых людей пришла на квест, заплатив по 3,5 тыс. рублей с человека. Во время игры в одной из комнат аниматоры привязали двух посетительниц к стульям, включили бензопилу и имитировали угрозу расправы.

Затем вспыхнул бензин, который вытек из инструмента. Одна из девушек получила тяжелые ожоги. Ее подруга попыталась помочь, однако сама задохнулась. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщалось, еще до трагедии посетители оставляли негативные отзывы о работе квеста. В одном из них говорилось, что в помещение допускали детей без взрослых, посетителей привязывали без предупреждения, надевали на них мешки, а актеры нарушали установленные правила поведения.

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