Дело о сгоревших девушках на квесте в Махачкале: как суд наказал виновных

Дело о сгоревших девушках на квесте в Махачкале: как суд наказал виновных

Ленинский районный суд Махачкалы отправил в тюрьму организаторов квест-комнаты «Дом ужасов», где в июле 2024 года заживо сгорели две девушки. Владелец и аниматоры получили реальные сроки — от 3,5 до 5,5 года тюрьмы. Как произошла трагедия, какие меры предложили в Госдуме для предотвращения подобных трагедий, — в материале NEWS.ru.

Как две девушки заживо сгорели в квест-комнате в Махачкале

В Махачкале в конце июля 2024 года во время квест-игры аниматоры привязали в одной из комнат двух посетительниц к стульям, включили бензопилу и имитировали угрозу расправы. Восемнадцатилетний аниматор поджег перчатку и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, после чего помещение загорелось.

«Переборщил с бензином, — сказал он следователям на допросе. — Я ее [перчатку] стряхивал, а она не гаснет. Встряхнул, перчатка у меня слетела с руки. <...> Упала, начало гореть, моментально все было».

Молодой человек, участвовавший в игре, был серьезно травмирован. Две девушки получили обширные ожоги и позднее скончались в больнице.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Согласно решению райсуда Махачкалы, владелец квест-комнаты, бывший участник КВН Гусейн Ибрагимов получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, аниматоры — 3,5 и 4 года тюрьмы. Они были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет десять лет.

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что не считает приговор слишком мягким.

«Скорее всего, сыграли свою роль положительные характеристики подсудимых, признание вины и прочее. Кроме того, мы понимаем, что в данном случае они не хотели причинить смерть. Это было сделано неумышленно, что тоже сыграло свою роль», — отметил он.

Что известно о квест-комнате в Махачкале, где две девушки сгорели заживо

Квест-комната располагалась на цокольном этаже торгового центра на улице Шеболдаева. В испытаниях разрешалось участвовать детям от 12 лет. Стоимость билета составляла 3500 рублей на человека. Согласно легенде, у молодых людей сломалась машина, после чего они зашли в дом на окраине леса и за 75 минут должны были вырваться из лап убийцы.

Некоторые местные жители еще до трагедии говорили, что им не нравится аттракцион. «У входа висела вывеска с отколовшимися буквами — „Техасская резня бензопилой“. Место было ужасное: детей пускали без взрослых, привязывали людей без предупреждения», — написал один из пользоветелей Сети. Другие жители Махачкалы отмечали, что помещение для квест-игры напоминало лабиринт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Той ночью мы слышали крики о помощи», — рассказали журналистам случайные прохожие.

Кем оказались две девушки, заживо сгоревшие в квест-комнате в Махачкале

По информации СМИ, одна из погибших, 25-летняя Мадина, училась на медсестру и проходила практику в отделении реанимации. Она была верующей и хотела построить карьеру в фитнес-индустрии.

«Однажды Мадина спасла моих детей во время пожара. Взяла их и вынесла на улицу», — рассказывала журналистам ее сестра Фатима.

Второй погибшей девушке Асият было 19 лет. СМИ отмечают, что она пыталась спасти подругу, но не смогла и тоже сгорела. За несколько дней до трагедии девушка вышла замуж. Асият пришла на квест вместе с мужем.

«В момент пожара она вместе с подругой оказалась в огненной ловушке», — сказал ее супруг журналистам.

Какие меры приняли в Госдуме по регулированию работы квест-комнат

В Госдуму вносили законопроект, направленный на регулирование деятельности квест-комнат в РФ, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, несмотря на общественный запрос, ряд экспертов и специалистов из профильных ведомств считают, что на данном этапе необходимости в принятии отдельного рамочного закона для введения понятия «квест» в законодательстве нет.

«Тем не менее проведенная работа не прошла впустую. По итогам круглых столов были выработаны рекомендации, внедрены и начали применяться ГОСТы. Уровень внимания к вопросам безопасности заметно вырос. В этом есть заслуга добросовестного предпринимательского сообщества, руководителей крупных квест-площадок, профильных ведомств и законодателей. Сейчас мы видим, что подобных трагедий стало меньше по сравнению с тем, что было два года назад», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Деятельность, связанная с массовым пребыванием людей, особенно в закрытых пространствах и в условиях искусственно созданных стрессовых ситуаций, не может оставаться без строгого государственного контроля, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он отметил, что после трагедии в Махачкале многие эксперты обсуждали инициативы, направленные на обеспечение безопасности граждан. Например, было предложено ввести обязательное лицензирование для всех организаторов квест-комнат и других массовых развлекательных мероприятий. По словам парламентария, это позволит государству контролировать соблюдение стандартов безопасности еще на этапе выдачи разрешения для работы.

«Нужно обозначить четкие критерии безопасности и эксплуатации помещений [для квест-игр], разработать и утвердить строгие нормативные документы, устанавливающие эти правила, — заявил Хамзаев. — Следует ввести строгие возрастные ограничения и усилить систему регулярных и внеплановых проверок со стороны соответствующих надзорных органов. Нарушители должны нести жесткую ответственность, вплоть до лишения лицензии и уголовного преследования».

По его словам, необходимо информировать посетителей о правилах безопасности, рисках и алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Все квесты должны соответствовать самым высоким нормам безопасности, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Если кто-то вдруг решил, что ради пары сотен рублей может рискнуть жизнью другого человека, то он должен отвечать как потенциальный убийца. Правила проведения массовых развлекательных мероприятий должны быть понятны, прозрачны и суровы», — заявил парламентарий.

Какие меры предлагает заслуженный юрист РФ по регулированию работы квест-комнат

Деятельность квест-комнат часто оказывается в поле зрения правоохранительных органов. СМИ сообщали, что в Москве актер квеста «Техасская резня. Кожаное лицо» якобы ударил школьницу ножом по руке и сломал ей палец. В Уфе аниматоров заподозрили в избиении 12-летних школьниц электрошокером.

Индустрия развлечений граждан требует более жесткого регулирования, отметил юрист Иван Соловьев. По его словам, проверяющие инспекторы иногда смотрят сквозь пальцы на то, что там происходит.

«К деятельности квест-комнат должен выдвигаться целый букет требований. Значительная часть должна касаться вопросов противопожарной безопасности. Необходимы техническая и санитарно-эпидемиологическая экспертизы, — высказал мнение юрист. — В таких организациях обычно все делается на скорую руку, без специальных требований и регламентов. Никто не смотрит, какие материалы используются — горючие или нет, и к чему это может привести».

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