«Москвариум» запустил экоквест для посетителей

«Москвариум» запустил экологическую инициативу «С океаном начистоту». Новая AR-игра предлагает посетителям принять участие в миссии по очистке подводного мира от загрязнений с помощью технологий дополненной реальности.

Цель проекта — не только познакомить юных посетителей и их родителей с удивительным подводным миром, но и рассказать об экологических проблемах, угрожающих сохранности водных экосистем, — рассказала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

При покупке билета на основную выставку посетители смогут подключиться к любому из 10 аквариумов с QR-кодом. Отсканировав его смартфоном, запустится AR-игра. На экране персонаж-маскот, который расскажет свою историю и попросит помочь очистить виртуальный аквариум. В знак благодарности он поделится полезными советами о том, как в повседневной жизни можно внести вклад в сохранение чистоты океанов и морей.

Ранее в «Москвариуме» на ВДНХ появились светящиеся рыбы тернеции. Такой вид морских обитателей известен под названием «глофиш».