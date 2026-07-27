В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»

В «Москвариуме» обновили игровое пространство «Капибарабууум», посвященное капибарам. Оформление выполнено в стиле kawaii, отражающем очарование, миловидность и простоту во всех аспектах жизни, будь то поп-культура, мода или повседневные привычки.

На втором этаже центра находятся семь тематических залов и 20 фотоинсталляций. Посетители смогут пообщаться с харизматичными капибарами, узнать новую информацию об этих животных и принять участие в десятках игр и интерактивных мероприятий.

Мы видим, как дети и взрослые приходят на экспозицию «Москвариума» и подолгу наблюдают за капибарами, их открытыми тренировками и кормлениями. Мы с коллегами тоже не перестаем удивляться милым повадкам этих животных. Не первый год в нашем Центре знаний проходит интерактивная лекция, посвященная капибарам. Она интересна людям всех возрастов, — рассказала креативный директор выставочных проектов Татьяна Самараковская.

В игре каждая зона отвечает за уникальные особенности капибары. Сначала — «Капибаризация» для создания персонажа, затем — «Капибариус» с научными фактами от профессора-капи. «Капи-тур» предлагает виртуальное путешествие по Амазонке. В «Капибара-бой» и «Капибара-бро» можно научиться танцевать и соревноваться в ловкости. «Капибара-сан» предлагает проекционное шоу для релаксации. Завершается маршрут фотозоной «Мандариновый бууум» с сухим бассейном и эффектом «мандаринового дождя».

Ранее сообщалось, что «Москвариум» запустил экологическую инициативу «С океаном начистоту». Новая AR-игра предлагает посетителям принять участие в миссии по очистке подводного мира от загрязнений с помощью технологий дополненной реальности.