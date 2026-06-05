Дело о гибели Нади на штыре забора закрыто: почему Бастрыкин требует доклад

Спустя год после гибели 18-летней девушки на штыре забора в Перми в соцсетях появилась информация о том, что правоохранительные органы якобы закрыли уголовное дело. Как продвигается расследование обстоятельств смерти пермячки, что нового известно о трагедии — в материале NEWS.ru.

Как продвигается расследование обстоятельств гибели девушки на штыре забора в Перми

В социальных сетях вновь обсуждается история гибели Надежды Вожаковой — 18-летней девушки, тело которой было обнаружено на металлическом заборе с острыми прутьями возле одного из баров в Перми. В сообщениях отмечается, что расследование уголовного дела якобы прекращено. Многие пользователи Сети ставят под сомнение обоснованность этого решения.

«К сожалению, виновные остались безнаказанными, — рассказала журналисту NEWS.ru сестра погибшей девушки. — Дело закрыли как несчастный случай, убийцы сбежали. В Закамске всегда творится беспредел!»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования.

Бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заметил, что теперь следственным органам нужно будет провести дополнительные экспертизы, допросы и осмотры.

Тело девушки обнаружили в Кировском районе Перми в ночь на 11 мая 2025 года. В Сети опубликовали видео, на котором труп свисает с забора животом вниз. Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что у девушки оказались поврежденными селезенка и легкое. Прут пробил ей грудину и вонзился в сердце.

«После доклада председателю СК многие дела отправляют на дополнительное расследование, но это вовсе не означает, что ситуация изменится на сто восемьдесят градусов и виновные, если они есть, внезапно найдутся, — заметил бывший следователь. — В данном случае изначально было очевидно, что девушка находилась в нетрезвом состоянии (по данным судебно-медицинской экспертизы, в ее крови нашли 5,8 промилле алкоголя, тогда как смертельная доза составляет более 5 промилле. — NEWS.ru), куда-то решила перелезть, зацепилась и погибла».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кем оказалась девушка, погибшая на штыре забора в Перми

Вожакову хоронили в свадебном платье неподалеку от села Мокино Пермского края, где она родилась в 2006 году. На прощание с ней пришли родные, друзья, одноклассники и знакомые. У гроба отец девушки рухнул на колени и зарыдал: «Прости меня, дочка».

Он работал трактористом в колхозе, мать была воспитателем в детском саду.

По словам знакомых, у Надежды было девять братьев и сестер. В 2025 году она приехала в Пермь к брату и собиралась устроиться на работу, чтобы помогать семье.

Надежда ждала молодого человека из армии. За несколько дней до смерти она написала в своем Telegram-канале, что до дембеля осталось 45 дней.

В тот вечер девушка отправилась в злополучный бар вместе с подругой, чтобы развеяться. «Надя — это наш лучик, такая маленькая, улыбчивая… Я не верю в то, что она так сильно напилась, что сама напоролась на прутья забора. Ей могли что-то подсыпать в напиток. Как же так вышло?!» — говорила ее тетя.

Что известно о пермском баре, рядом с которым погибла девушка

Бар «Пиво мясо» располагался в микрорайоне Закамск неподалеку от парка культуры и отдыха. В заведение часто наведывались любители шашлыка.

«Музыка всегда сильно орала, бывало, что данное заведение посещали не очень привлекательные личности», — написал один из пользователей Сети.

По его словам, можно было потерпеть ради вкусного мяса лишь пару часиков.

«Не нужно никогда посещать это ужасное место, где постоянные драки и разгул. В городе полно других заведений, где никто не умирает», — отметил житель Перми в социальных сетях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После смерти девушки полицейские нашли в баре порядка 32 литров алкоголя без сопроводительных документов, крепкие напитки без лицензии и более 20 пачек табака с признаками контрафакта. Впоследствии бар снесли, на его месте осталась лишь груда битого кирпича.

Какие выдвигались версии гибели девушки на штыре забора в Перми

Владелец заведения рассказывал журналистам, что Надежда и ее подруга танцевали и периодически выходили покурить. По его словам, обе были сильно пьяны. Однако в эту версию не верят родственники девушки.

«Надя совсем не любительница пить по несколько бутылок водки. Что-то тут не так, — отметила сестра Надежды. — В баре, где случилась трагедия, мужчины периодически приставали к девушкам. После того как одна моя знакомая отказала в интиме сыну владельца бара, он пригрозил, что выкинет ее из окна второго этажа».

Блогер Владислав Поздняков сообщил в своем Telegram-канале, что к девушкам в заведении начали приставать двое незнакомцев из Средней Азии. По его словам, подруга Нади отлучилась на минуту, а когда вернулась, той уже не было.

«Когда она обратилась к хозяину заведения с вопросом, не видел ли он, куда делась Надежда, тот ей ответил: „Они ее [изнасилуют] и привезут обратно, ничего страшного“. Чтобы быть объективным, озвучу и вторую версию, которая гуляла в непопулярных медиа: девушка отдыхала в пивнухе, к ней начали приставать семьянины. Она пыталась убежать от них, полезла через забор и сама накололась шеей на острый штык», — предположил Поздняков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СК РФ ранее заявили со ссылкой на данные, опубликованные СМИ, что перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей изнасилованием. Позднее экспертиза установила, что изнасилования не было. У Вожаковой не нашли повреждений половых органов. На месте обнаружения трупа не было следов борьбы. Источник в силовых структурах добавил, что в настоящее время основная версия смерти — несчастный случай.

«По словам одного из очевидцев, Вожакова могла погибнуть в момент, когда решила перелезть через забор, чтобы не ждать очереди в туалет бара. Для того чтобы перелезть, она, вероятно, подставила под ноги бревно, которое ушло из-под ног», — сказал он.

Что могло случиться с девушкой, погибшей на штыре забора в Перми

Близкие погибшей девушки отказываются верить в то, что это был несчастный случай.

Это мнение разделяет криминалист Михаил Игнатов. Он заявил NEWS.ru, что, скорее всего, это было убийство. По мнению эксперта, забор, где обнаружили тело, был слишком высоким — около 178 см. Забраться на него практически невозможно.

«Нужно было прыгнуть со второго этажа на эти пики. Я сомневаюсь, что она так сделала. Скорее всего, девушку туда просто затащили и сбросили, — заметил эксперт. — На этот забор и в трезвом состоянии не залезешь без специальной физической подготовки, а пьяной девушке это сделать невозможно».

Необходимо искать убийц, подчеркнул Игнатов. «Если Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату все проверить и изучить, я склоняюсь к тому, что постановление о прекращении уголовного дела будет отменено и расследование продолжится. Возможно, в другом регионе», — резюмировал криминалист.

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