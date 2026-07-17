Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке Perm.aif.ru: поселившийся в палатке пенсионер из Перми получил квартиру

В Перми пенсионер, живущий в палатке после расселения аварийного дома, получил квартиру, сообщает perm.aif.ru. Прокуратура отменила решение о денежной компенсации, суд назначил повторное рассмотрение дела.

Сообщается, что вначале суд заочно присудил ему компенсацию, которую город перечислил нотариусу, а право собственности на старую квартиру оформил на себя. Пенсионер не забрал деньги — он был не согласен с размером компенсации.

После повторного рассмотрения для пенсионера купили квартиру и сделали в ней ремонт. Сейчас жилье регистрируют в муниципальную собственность — после этого квартиру передадут мужчине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области каждый год из аварийных домов переселяют по 10 тыс. человек. Он поздравил почти 400 человек, которые переедут в новый двухсекционный дом на проспекте 50 лет Октября в поселке Южный в Подольске.