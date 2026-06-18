Воробьев рассказал о программе переселения из аварийных домов в Подмосковье

В Московской области каждый год из аварийных домов переселяют по 10 тыс. человек, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Он поздравил почти 400 человек, которые переедут в новый двухсекционный дом на проспекте 50 лет Октября в поселке Южный в Подольске.

Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. В Подольске большие планы по благоустройству, потому что старые дома будут снесены. Задача — навести красоту, чтобы можно было отдыхать, проводить время во дворе с детьми. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог, — обратился Воробьев.

Новостройка расположена в том же микрорайоне, что и расселенные аварийные дома. Квартиры сдаются с полной отделкой и необходимым сантехническим оборудованием — застройщик предусмотрел все для комфортного заселения. Всего в Подольске насчитывается 64 аварийных строения, почти половина из них сосредоточена в Южном районе. Часть жителей старого фонда переедет в один из корпусов ЖК «Весенник», а еще 1,2 тыс. человек получат новые квартиры в 2028 году.

Ранее Воробьев сообщил, что в Московской области в 2027 году откроется новый хирургический корпус Можайской больницы на базе бывшего роддома — сейчас в здании идет комплексный капитальный ремонт. Глава региона проверил ход работ в рамках рабочего визита в Можайск.