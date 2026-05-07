Воробьев рассказал о новом хирургическом корпусе больницы в Подмосковье

В Московской области в 2027 году откроется новый хирургический корпус Можайской больницы на базе бывшего роддома, пишет 360.ru со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева. Сейчас в здании, расположенном на Амбулаторной улице, проходит комплексный капитальный ремонт. Губернатор проверил ход работ в рамках рабочего визита в Можайск.

У нас большая программа по капремонту. Сегодня мы приехали проконтролировать, как идет реконструкция здания бывшего роддома под новый хирургический корпус Можайской больницы. Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери, входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты и лестницы, — рассказал Воробьев.

Действующий хирургический корпус Можайской больницы возвели более 50 лет назад — здание перестало соответствовать современным стандартам. Именно поэтому отделение решили переместить в новое здание. Уточняется, что капремонт бывшего роддома планируется завершить до конца 2026 года, а уже в первом квартале 2027 года новый корпус примет первых посетителей.

Ранее в Дубне Московской области на базе медико-санитарной части № 9 ФМБА России запустили в работу новый модульный блок магнитно-резонансной томографии. С помощью современной системы МРТ врачи будут быстрее получать изображения в высоком качестве и ставить диагнозы.