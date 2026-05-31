31 мая 2026 в 13:32

В Киргизии помиловали экс-руководителя администрации президента

Президент Киргизии Жапаров помиловал экс-чиновника Ниязова

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о помиловании бывшего руководителя администрации главы государства Фарида Ниязова, сообщило ТАСС. Чиновник был приговорен к семи годам и восьми месяцам тюрьмы по делу о массовых беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года.

Президент подписал указ о помиловании Ниязова, — заявил представитель администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование более 500 заключенных. Он также заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним на следующем заседании Совета мира. Лукашенко подтвердил представителям США, что примет участие в предстоящем собрании.

До этого пресс‑служба ГУВД Чуйской области Киргизии сообщила о повторном задержании некоего Даниэля Ажиева. Ранее он был осужден за организацию нелегальных вебкам‑студий и помилован президентом республики. На текущий момент Ажиев подозревается в изготовлении наркотиков — по данному факту возбуждено уголовное дело.

