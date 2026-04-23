Песков рассказал, кто будет желанным гостем в Москве на 9 Мая

Президента Киргизии Садыра Жапарова будут рады видеть в Москве на 9 Мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. По его словам, визит состоится при наличии таких возможностей у киргизского лидера.

Если он посчитает необходимым и возможным, конечно, в Москве будут рады его видеть, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявил: президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с Жапаровым. У лидеров прошла отдельная беседа, которая затем продолжилась за обедом.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.

Кроме того, парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и президент Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности вновь посетить торжества по случаю 9 Мая. Песков подчеркивал, что участие в этом торжественном мероприятии — выражение уважения к героям Великой Отечественной войны.