В Кремле сообщили о скорой встрече Путина с иностранным лидером Песков: Путин проведет в Кремле встречу с президентом Киргизии Жапаровым

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле проведет встречу с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, у лидеров пройдет отдельная беседа, которая затем продолжится за обедом, передает пресс-служба Кремля.

Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом. Президенты проведут отдельную беседу, продолжат ее за рабочим обедом. Ожидаем полноформатное и длительное общение глав государств, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Сейшельских Островов Патриком Эрмини, в ходе которой заявил, что все больше российских туристов едут в эту страну. По его словам, у данного направления есть хорошие перспективы к дальнейшему росту.

Также Путин отметил, что Россия и Сейшелы поддерживают хорошие отношения на международных площадках, в том числе в рамках ООН. Он поблагодарил Эрмини за поддержку многих российских инициатив.