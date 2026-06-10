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10 июня 2026 в 19:56

Путин выразил соболезнования родным Чурсиной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, актриса исполнила десятки ролей, вошедших в золотой фонд советского кинематографа.

Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Она исполнила десятки запоминающихся, характерных ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, обогатили традиции нашей сценической школы, — сказано в послании.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года.

До этого стало известно, что прощание с народной артисткой СССР состоится в пятницу, 12 июня. Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге. Родственники пока не определились с храмом, в котором пройдет отпевание.

Также народный артист РФ Николай Лазарев назвал Чурсину «настоящим солдатом» театра Российской армии. Он добавил, что уход из жизни звезды фильма «Угрюм-река» стал для него большой потерей.

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