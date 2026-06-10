В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином

В Кремле раскрыли, о чем Путин будет говорить с кабмином Путин обсудит на совещании с кабмином восстановление инвестиционной активности

Президент РФ Владимир Путин 10 июня проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что на нем обсудят меры по восстановлению инвестиционной активности, передает пресс-служба Кремля.

Будет очень важный основной профильный вопрос рассматриваться — это тема инвестиционной активности. О мерах по восстановлению инвестиционной активности, — отметил представитель Кремля.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки, которые закрепят лимит доходов для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей. Речь идет о компаниях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики. По словам Решетникова, этот фактор ставит под вопрос устойчивое развитие.