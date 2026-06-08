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08 июня 2026 в 17:15

Мишустин поручил правительству зафиксировать порог выручки для НДС

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки, которые закрепят лимит доходов для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей, сообщила пресс-служба кабмина. Речь идет о компаниях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения и для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения, — сказал Мишустин.

Как пояснил премьер, президент РФ Владимир Путин принял решение приостановить дальнейшее уменьшение порога во время проведения Петербургского международного экономического форума. Тогда глава государства обратился к правительству и парламентариям с просьбой внести соответствующие поправки.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики. По словам Решетникова, этот фактор ставит под вопрос устойчивое развитие.

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