Раскрыты подробности о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге

Раскрыты подробности о пострадавших при ДТП в Екатеринбурге Пострадавшие в центре Екатеринбурга в результате аварии находятся в сознании

Люди, госпитализированные после ДТП в центре Екатеринбурга, находятся в сознании, сообщил Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области. Пострадавших осматривают медики и проводят дополнительные исследования.

В результате ДТП на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге госпитализированы три человека. Все пациенты находятся в сознании, медики проводят все необходимые исследования — в том числе рентгенологические — для выявления скрытых травм. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, — уточнили в департаменте информполитики.

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работали семь машин скорой помощи, включая три реанимобиля. По поручению главы региона Дениса Паслера на место выехала заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала кадры момента смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. На записи видно, что после столкновения с автомобилем Lifan Myway автобус потерял управление, выехал на тротуар и сбил пешеходов.