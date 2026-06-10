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10 июня 2026 в 21:54

«Терпеть и потесниться»: Пушков высказался о попытках Украины вступить в ЕС

Пушков заявил, что Украина может остаться в вечном предбаннике ЕС

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Совет Федерации
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Украина рискует остаться для Евросоюза в так называемом вечном предбаннике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале. Он считает, что Киев может надолго сохранить статус кандидата на вступление в Союз.

Украинские власти будут добиваться особого положения и дополнительных привилегий в ЕС, отметил Пушков. Он также выразил уверенность, что именно такой подход может подтолкнуть Европу к сохранению для Украины статуса кандидата без полноценного членства.

Подобный сценарий возможен при наличии у европейского руководства рационального подхода к вопросу расширения союза, отметил глава Совфеда. Кроме того, он указал, что сторонники приема Украины в ЕС объясняют эту идею необходимостью дальнейшего расширения объединения и его политическим курсом в отношении России.

Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

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