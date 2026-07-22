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22 июля 2026 в 04:26

Стало известно, сколько США потратили на Patriot для Украины

США направили более $181 млн на обслуживание Patriot для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США выделили не менее $181,4 млн на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине комплексов Patriot, передает РИА Новости. Документы не содержат информации о том, касаются ли эти соглашения только комплексов, поставленных США, или также систем, переданных Киеву другими странами.

Крупнейший контракт на сумму $81,8 млн предусматривает закупку средств связи и другого оборудования для этих комплексов. Также $70,6 миллиона долларов направили на оплату работы инженеров и технических специалистов, а еще $29 млн выделили на ремонт одного комплекса.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров «коалиции желающих» в Париже указал, что власти страны на данный момент не собираются передавать дополнительные ракеты для систем Patriot Украине. По его словам, помощь такого типа пока не планируется.

До этого сообщалось, что на запуск производства ЗРК Patriot на Украине потребуется значительное время. По оценке экспертов, даже на организацию пробного выпуска уйдет не менее 12–24 месяцев, а для выхода на серьезные объемы производства понадобятся гораздо большие сроки.

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