На Западе подсчитали, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot MWM: Украине понадобится минимум год на запуск производства ракет для Patriot

На запуск производства зенитных ракетных систем Patriot на Украине потребуется значительное время, пишет издание Military Watch Magazine. По оценке экспертов, даже на организацию пробного выпуска уйдет не менее 12–24 месяцев, а для выхода на серьезные объемы производства понадобятся гораздо большие сроки.

Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12–24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени, — говорится в материале.

Ранее украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что заявления о налаживании производства ракет для американских систем Patriot на Украине являются преждевременными. По его словам, их выпуск представляет собой сложный технологический процесс, требующий наличия устойчивой инфраструктуры.

Кроме того, военный историк и эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что Соединенные Штаты не допустят создание заводов по выпуску зенитных ракетных комплексов Patriot на украинской земле. По мнению аналитика, такие предприятия разместят в государствах Запада, чтобы уберечь их от возможных ударов со стороны России.