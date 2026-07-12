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12 июля 2026 в 13:49

На Западе подсчитали, когда Украина сможет производить ракеты для Patriot

MWM: Украине понадобится минимум год на запуск производства ракет для Patriot

Patriot Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На запуск производства зенитных ракетных систем Patriot на Украине потребуется значительное время, пишет издание Military Watch Magazine. По оценке экспертов, даже на организацию пробного выпуска уйдет не менее 12–24 месяцев, а для выхода на серьезные объемы производства понадобятся гораздо большие сроки.

Эксперты в области обороны оценивают, что даже на налаживание пробного производства уйдет не менее 12–24 месяцев, а для достижения значительных объемов производства потребуется гораздо больше времени, — говорится в материале.

Ранее украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил, что заявления о налаживании производства ракет для американских систем Patriot на Украине являются преждевременными. По его словам, их выпуск представляет собой сложный технологический процесс, требующий наличия устойчивой инфраструктуры.

Кроме того, военный историк и эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что Соединенные Штаты не допустят создание заводов по выпуску зенитных ракетных комплексов Patriot на украинской земле. По мнению аналитика, такие предприятия разместят в государствах Запада, чтобы уберечь их от возможных ударов со стороны России.

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