Стала известна дата начала процесса по делу Мадуро Защита и обвинение предложили начать процесс по делу Мадуро в июне 2027 года

Представители защиты и обвинения по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги обратились в суд Нью-Йорка с совместным предложением по графику рассмотрения дела, следует из электронной базы суда. Согласно поданному ходатайству, стороны предложили начать процесс в июне 2027 года.

Документ был направлен судье Элвину Хеллерстайну. Окончательное решение о сроках рассмотрения дела примет суд.

Ранее стало известно, что Мадуро нанял в команду своей защиты адвоката Анну Эстевао, ранее представлявшую интересы американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Юрист из фирмы Harris Trzaskoma введена в процесс через уведомление, поданное в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

До этого сын Мадуро Николас Мадуро Герра заявил, что находящегося под стражей в США отца перевели в общую камеру с 18 заключенными. По его словам, политик общается с сокамерниками, смотрит телевизор и учит английский язык.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с генсеком совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой заявил, что Россия решительно осуждает действия США в отношении его государства и задержание президента страны Николаса Мадуро. По его словам, Москва рассматривает произошедшее как грубое нарушение международного права.