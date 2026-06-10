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10 июня 2026 в 21:23

Старейший советский участник Олимпиад ушел из жизни на 102-м году

Старейший советский фехтовальщик Олимпийских игр Юлен Уралов умер в 101 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На 102-м году жизни умер советский фехтовальщик Юлен Уралов, сообщили в Федерации фехтования России. Он был старейшим участником Олимпийских игр от СССР.

Жизнь спортсмена стала примером мужества и преданности своему делу, подчеркнули в организации. Там напомнили, что Уралов был ветераном Великой Отечественной войны, обладателем боевых наград и добился значительных успехов в спорте.

Юлен Уралов выступал на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки. Он также дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах и завоевывал титул чемпиона Вооруженных сил СССР.

Ранее канадский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис» Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни. Причины смерти спортсмена не раскрываются.

До этого погиб серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев. Ему было 70 лет. В федерации высоко оценили вклад Дулеева в развитие отечественного гребного спорта. Его родным и близким выразили соболезнования.

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