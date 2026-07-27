С саблей, флагом и гимном: победа России на ЧМ-2026 по фехтованию

С саблей, флагом и гимном: победа России на ЧМ-2026 по фехтованию

Российский саблист Павел Граудынь забрал первое золото на чемпионате мира после возвращения сборной России права выступать с флагом и гимном. Как Граудынь одержал знаковую победу, как сложилась его спортивная карьера, когда фехтовальщиков из РФ восстановили в правах?

Кто принес победу России на ЧМ-2026 по фехтованию

Молодой саблист Павел Граудынь принес России первую золотую медаль после возвращения флага и гимна. В финале он одержал уверенную победу над представителем Южной Кореи До Ген Доном со счетом 15:7. Бронзу в индивидуальном турнире саблистов разделили египтянин Мохамед Амер и Раду Ницу из Румынии.

ЧМ-2026 по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. В турнире также участвовали российские саблисты Камиль Ибрагимов и Анатолий Костенко. Костенко выбыл на стадии 1/16 финала, а Ибрагимов — в 1/8 финала соревнований.

После успешной квалификации соперником Павла Граудыня стал сначала Алпамис Уракбаев (Узбекистан), потом Чжэньхао Вэй (Китай), а в 1/8 финала Граудынь встретился с французом Себастьеном Патрисом — этот бой стал самым сложным, но закончился со счетом 15:12 в пользу Павла.

27 июля Граудынь стал первым российским фехтовальщиком с 2022 года, в честь которого заиграл гимн России, и принес первое для России золото в мужской сабле более чем за 10 лет.

«Ожидал ли, что буду лидировать с начала поединка? Возможно, немного. Сегодня очень хороший день. Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», — поделился после победы Павел.

Западные СМИ полностью проигнорировали победу российского фехтовальщика.

Павел Граудынь против Реми Гаррига Фото: IMAGO/Danilo Vigo/IPA Sport / ip/Global Look Press

Кто такой Павел Граудынь, спортивная карьера

Павел Граудынь родился в 2006 году, ему 19 лет. Рост спортсмена составляет 1,98 метра.

Молодой фехтовальщик — из спортивной семьи, его родители — известные легкоатлеты. Отец Владимир Граудынь участвовал в Олимпийских играх 1988 года в беге на 800 метров, а мать Юлия — призер чемпионата мира и Европы в беге на 100 метров с барьерами.

Павел начал заниматься фехтованием в 2014 году у тренеров Екатерины Коптилой и Алексея Якименко и участвует в соревнованиях с 2018 года. За это время он завоевывал золотые медали на XXXIII Всероссийских соревнованиях памяти олимпийского чемпиона Шарикова (2022), первенстве Москвы (2022), открытом первенстве Белоруссии среди юниоров (2023), Всероссийских спортивных соревнованиях в Казани (2023 и 2024), первенстве России среди юниоров (2024 и 2025), первенстве России среди молодежи (2025) и VI летней Спартакиаде (2025).

В 2025 году Павел завоевал золото на Coupe du Monde в Болгарии, а в апреле 2026-го — серебро на Trophée Luxardo в итальянской Падуе. Кроме того, в 2025 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в командной сабле, где вынужден был выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Когда фехтовальщикам России вернули право на флаг и гимн

Международная федерация фехтования (FIE) изначально ввела запрет на участие россиян в марте 2022 года. Под запрет также попали спортсмены из Белоруссии. Весной 2023 года фехтовальщиков частично допустили — в нейтральном статусе и только на индивидуальные соревнования.

2 июня 2026 года FIE сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов. Чемпионат мира в Гонконге стал первым международным турниром, на котором россияне выступают с флагом и исполнением гимна в случае победы.

«Это как пощечина в лицо», — заявила украинская саблистка Ольга Харлан.

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