ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 16:43

«Помутнение заканчивается»: Колобков о возвращении флага РФ фехтовальщикам

Колобков: тренд на возвращение России в мировой спорт задан с начала года

Павел Колобков Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тренд на возвращение российских спортсменов на международную арену задан с начала 2026 года, заявил NEWS.ru экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. Так он отреагировал на новость о возвращении отечественных фехтовальщиков к мировым соревнованиям.

Этот тренд понятен уже с начала года и будет продолжаться дальше. Участие под своим флагом важно для любой федерации, для любого спортсмена. Все постепенно возвращается в норму, помутнение заканчивается. Хотелось бы быстрее, но, к сожалению, как есть, — сказал Колобков.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в возвращении флага РФ фехтовальщикам есть большая заслуга экс-президента FIE Алишера Усманова и руководства Федерации фехтования России. По ее мнению, справедливость восторжествовала. Журова напомнила, что исторически российские фехтовальщики показывают великолепные результаты.

Спорт
фехтование
Россия
Павел Колобков
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.