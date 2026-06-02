«Помутнение заканчивается»: Колобков о возвращении флага РФ фехтовальщикам

Тренд на возвращение российских спортсменов на международную арену задан с начала 2026 года, заявил NEWS.ru экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. Так он отреагировал на новость о возвращении отечественных фехтовальщиков к мировым соревнованиям.

Этот тренд понятен уже с начала года и будет продолжаться дальше. Участие под своим флагом важно для любой федерации, для любого спортсмена. Все постепенно возвращается в норму, помутнение заканчивается. Хотелось бы быстрее, но, к сожалению, как есть, — сказал Колобков.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в возвращении флага РФ фехтовальщикам есть большая заслуга экс-президента FIE Алишера Усманова и руководства Федерации фехтования России. По ее мнению, справедливость восторжествовала. Журова напомнила, что исторически российские фехтовальщики показывают великолепные результаты.