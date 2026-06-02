ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 17:17

Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, мероприятие традиционно привлекает внимание множества журналистов.

Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент, — сказал Ушаков.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин рассказала, что вице-председатель КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию, а также примет участие в работе ПМЭФ. Она отметила, что Китай готов совместно с РФ реализовывать важные договоренности, а также способствовать высокоуровневому развитию двусторонних отношений.

До этого сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на ПМЭФ. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где выступит Путин.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Путин
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.