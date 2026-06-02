Ушаков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РИА Новости, мероприятие традиционно привлекает внимание множества журналистов.

Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент, — сказал Ушаков.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин рассказала, что вице-председатель КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию, а также примет участие в работе ПМЭФ. Она отметила, что Китай готов совместно с РФ реализовывать важные договоренности, а также способствовать высокоуровневому развитию двусторонних отношений.

До этого сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на ПМЭФ. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где выступит Путин.