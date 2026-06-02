02 июня 2026 в 10:59

Высокопоставленный китайский чиновник посетит ПМЭФ

Вице-председатель КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию, а также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она отметила, что Китай готов совместно с Россией реализовывать важные договоренности, достигнутые в ходе встречи глав двух государств в мае, а также способствовать высокоуровневому развитию российско-китайских отношений, передает РИА Новости.

По приглашению правительства Российской Федерации и правительства Республики Беларусь вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит с визитом Республику Беларусь, — заявила Мао Нин.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на примере ПМЭФ видно, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм. Он указал, что на мероприятии будут представлены делегации более 130 стран.

До этого сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на ПМЭФ. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где выступит президент РФ Владимир Путин.

