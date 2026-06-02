На примере ПМЭФ видно, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он указал, что на мероприятии будут представлены делегации более 130 стран.

Ранее стало известно, что четыре представителя партии «Альтернатива для Германии» на следующей неделе посетят Петербургский международный экономический форум. В Санкт-Петербург поедут глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан, депутат бундестага по экономической политике Штеффен Котре, его коллега по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер и депутат Европарламента Петр Быстронь.

До этого сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на ПМЭФ. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где выступит президент РФ Владимир Путин.