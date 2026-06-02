02 июня 2026 в 09:12

Родственники погибших туристов группы Дятлова требуют нового расследования

Перевал Дятлова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Родные участников тургруппы Игоря Дятлова, трагически погибших в 1959 году в горах Свердловской области, намерены добиться возбуждения нового уголовного дела, заявил ТАСС адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Дятлова Татьяны Перминовой. По его словам, родственники хотят, чтобы правоохранители провели полноценное расследование.

Он уточнил, что в рамках предыдущего уголовного дела проводились судебно-медицинские экспертизы, в том числе вскрытия всех девяти тел погибших. К актам вскрытия в обязательном порядке должны прилагаться результаты химических анализов и гистологических исследований, но этого не было сделано.

К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены, — подчеркнул Черноусов.

Правозащитник убежден, что именно эти исследования могли бы пролить свет на истинную причину гибели туристов. Кроме того, родственники погибших намерены потребовать от федеральных телеканалов прекратить показ программ, в которых озвучиваются недостоверные версии трагедии, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что два подростка, пропавшие в парке в Красноярском крае, нашлись живыми и невредимыми. Дети пропали в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае — месте, где бесследно исчезла семья Усольцевых.

Общество
Россия
перевал Дятлова
Свердловская область
