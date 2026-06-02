В Киеве начали перекрывать улицы после серии ночных взрывов

Несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыли после произошедших ночью взрывов, передает украинское издание «Страна.ua». По его информации, для пешеходов и транспорта ограничили движение на улицах на правом берегу Днепра.

Отмечается, что с начала суток в Киеве и других украинских регионах дважды объявлялась воздушная тревога. По словам очевидцев, прогремело не менее восьми взрывов, а небо над украинской столицей затянуло дымом. При этом в ряде районов города пропал свет.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в том числе в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

До этого стало известно, что украинские власти выделяют деньги на услуги в населенных пунктах, освобожденных ВС РФ. В частности, речь идет о Сумской области. По словам источника, администрация Краснопольского района использует коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств.