ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 09:37

В Киеве начали перекрывать улицы после серии ночных взрывов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько центральных и периферийных улиц Киева перекрыли после произошедших ночью взрывов, передает украинское издание «Страна.ua». По его информации, для пешеходов и транспорта ограничили движение на улицах на правом берегу Днепра.

Отмечается, что с начала суток в Киеве и других украинских регионах дважды объявлялась воздушная тревога. По словам очевидцев, прогремело не менее восьми взрывов, а небо над украинской столицей затянуло дымом. При этом в ряде районов города пропал свет.

Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Объекты, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в том числе в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

До этого стало известно, что украинские власти выделяют деньги на услуги в населенных пунктах, освобожденных ВС РФ. В частности, речь идет о Сумской области. По словам источника, администрация Краснопольского района использует коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств.

Европа
Украина
Киев
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.