02 июня 2026 в 10:25

В «Единой России» возмутились из-за свалки на кладбище ветеранов в Копейске

Глава ЦИК ЕР Сидякин назвал бесчинством свалку на кладбище ветеранов в Копейске

Александр Сидякин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кладбище для ветеранов в Копейске превратили в мусорный полигон, к православным крестам прибили таблички с надписью «Место для временного складирования мусора с кладбища», сообщил в соцсетях глава ЦИК «Единой России» Александр Сидякин. Он направил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой дать оценку ситуации и принять меры.

Это просто возмутительно. Так относятся к памяти людей. К их близким. Жители давно жаловались на мусор среди могил, но теперь это перешло все границы, — написал Сидякин.

Ранее сообщилось, что на районном кладбище Герстхоф в Вене вандалы нанесли краску на памятник советским воинам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Диппредставительство заявило, что вандалы повредили надгробия советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что особый цинизм произошедшему придает тот факт, что акт вандализма был совершен накануне памятных мероприятий ко Дню Победы.

